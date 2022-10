Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos passe à l’action pour ce buteur à 40M€

Publié le 22 octobre 2022 à 19h15

Pierrick Levallet

Face au malaise que vit Kylian Mbappé, Luis Campos essaye de trouver des solutions. Le conseiller sportif du PSG souhaiterait donc recruter un nouvel attaquant de pointe et aurait coché le nom de Gonçalo Ramos sur sa liste. Le club de la capitale serait d’ailleurs passé à l’action pour le recrutement du buteur de Benfica.

Depuis quelques jours maintenant, plus rien n’irait entre le PSG et Kylian Mbappé. Selon les informations exclusives du 10 Sport, un différend d’ordre financier serait à l’origine des tensions entre le joueur et le club. Mais l’attaquant de 23 ans n’apprécierait pas non plus son nouveau rôle de pivot sous Christophe Galtier. De ce fait, Luis Campos serait à la recherche d’un nouvel attaquant de pointe pour occuper ce rôle et libérer Kylian Mbappé de ce malaise. Et il aurait déjà un nom en tête.

Mercato - PSG : Pour satisfaire Mbappé, Campos prépare un transfert à 40M€ pour 2023 https://t.co/Xffke3NKA5 pic.twitter.com/p3OyIPNUdt — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

Campos lorgne sur Gonçalo Ramos

En effet, le PSG aurait coché le nom de l’attaquant de Benfica, Gonçalo Ramos comme cela est évoqué depuis quelques semaines maintenant. Valorisé à 40M€, le buteur portugais est sous contrat jusqu’en juin 2026 et avait déjà fait l’objet d’un intérêt du club de la capitale comme le révèle Média Foot . Luis Campos serait d’ailleurs passé à l’action pour le joueur de 21 ans.

Le PSG est venu aux renseignements