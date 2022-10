Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a une chance pour le retour de Rabiot

Publié le 22 octobre 2022 à 15h10

Pierrick Levallet

En grande forme avec la Juventus cette saison, Adrien Rabiot semble s’être enfin imposé chez les Bianconeri. Toutefois, son contrat expire en juin prochain et son avenir commence à être une question sérieuse alors que le joueur de 27 ans est annoncé du côté du PSG. D’ailleurs, Luis Campos pourrait avoir une chance dans ce dossier.

Malgré son mercato plutôt intéressant pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Luis Campos ne compte pas s’arrêter là. Le conseiller sportif parisien penserait toujours à quelques noms afin d’apporter d’autres solutions à Christophe Galtier dans ce secteur. Adrien Rabiot serait notamment ciblé par Luis Campos. Et ses performances en Italie peuvent y être pour quelque chose.

Rabiot s’est imposé à la Juventus

Dans une Juventus en difficulté cette saison, Adrien Rabiot a parfaitement su tirer son épingle du jeu. Le milieu de 27 ans est un élément important du onze de Massimiliano Allegri et il l’a encore prouvé ce vendredi avec un doublé contre Empoli. Mais alors que la Coupe du monde approche, son avenir commence à devenir un sérieux sujet à la Juventus. Et sa prolongation pourrait être mise en péril.

Un salaire qui pose problème pour sa prolongation