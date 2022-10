Foot - Mercato - OM

Mercato : Indésirable à l'OM, son calvaire continue à l'étranger

Publié le 23 octobre 2022 à 15h00

Arnaud De Kanel

Prêté à l'Olympiakos durant le mercato estival, Konrad de la Fuente vit un véritable cauchemar. Après une présaison prometteuse sous Jorge Sampaoli en 2021, l'ailier américain a été handicapé par les blessures et continue cette mauvaise passe, pourtant bien loin de l'OM. Il ne joue plus et son aventure grecque tourne au fiasco.

Dès son arrivée, Igor Tudor avait fait savoir à Konrad de la Fuente qu'il ne compterait pas sur lui pour la saison à venir. Alors, Pablo Longoria décidait de l'envoyer en prêt du côté de l'Olympiakos avec l'espoir de relancer le joueur formé au Barça et en tirer une belle somme par la suite. Mais depuis son départ de l'OM, rien ne s'est arrangé...

Konrad de la Fuente encore absent

Le joueur prêté par l'OM est porté disparu. Cela fait maintenant depuis le 11 septembre que l'on a plus revu Konrad de la Fuente sur les terrains. Pire encore, depuis ce jour-là, il n'a plus été convoqué dans le groupe. Il n'a pris part à aucune rencontre d'Europa League car il n'a pas été inscrit par le club grec. Malgré le licenciement de Carlos Corberán, le coach qui avait entamé sa mise à l'écart, rien ne s'est arrangé avec l'arrivée de Michel, l'ancien entraineur de l'OM, car de la Fuente n'était pas dans le groupe ce samedi. Pablo Longoria peut s'attendre au pire.

Que faire avec de la Fuente ?