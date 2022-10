Foot - Mercato - OM

Mercato : Avant d’arriver à l’OM, Milik avait déjà planifié son départ

Publié le 12 octobre 2022 à 07h10

Axel Cornic

Coéquipier de Arkadiusz Milik au Napoli, Fernando Llorente a confié ne pas avoir été surpris par son arrivée à la Juventus lors du dernier mercato estival. Pour l’Espagnol, l’attaquant de l’Olympique de Marseille avait déjà tracé son avenir, avec une volonté claire d’un jour poser ses valises à Turin.

Après une saison marqué par des incompréhensions avec Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik a quitté l’OM pour retrouver la Serie A. Le Polonais a en effet été prêté à la Juventus, un club pour lequel il a toujours semblé avoir un certain intérêt.

Mercato - OM : Indésirables , ils ont réussi à changer leur destin à l’OM https://t.co/0TP4VdoZau pic.twitter.com/2LAiPvYsud — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

« Déjà à l’époque du Napoli, il rêvait de jouer à la Juventus »

Dans un entretien publié ce mardi par La Gazzetta dello Sport , Fernando Llorente a en effet révélé que Milik souhaitait rejoindre la Juventus depuis plusieurs années déjà. « On en parlait quand on jouait au Napoli » a confié l’attaquant espagnol. « Déjà à l’époque, il rêvait de jouer à la Juventus. Je lui avait dit : "La Juve est un club fantastique, s’ils t’appellent vas-y en courant !" ».

« Les Bianconeri lui ont redonné l’envie de sourire »