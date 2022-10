Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rendez-vous au sommet fixé pour Rabiot ?

Publié le 25 octobre 2022 à 00h45

Axel Cornic

En fin de contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot est à un tournant de sa carrière. Son club souhaite lui offrir une prolongation de contrat, mais dans son entourage on penserait plutôt à un départ et surtout à un retour au Paris Saint-Germain, son club formateur qu’il a quitté en 2019.

Ou jouera Adrien Rabiot la saison prochaine ? Tout comme en 2019, le milieu de terrain se retrouve en fin de contrat et cet automne, il devra prendre une décision concernant son avenir. En Italie, on assure qu’un retour au PSG serait une sérieuse option.

Le clan Rabiot partisan d’un départ en Premier League ou au PSG

Ce lundi, La Gazzetta dello Sport confirme que Véronique Rabiot ne serait pas fan d’une prolongation de contrat à la Juventus pour le moment. La mère et agent du milieu de terrain pencherait plutôt pour un départ en Premier League, ou alors un retour de son fils au PSG.

