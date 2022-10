Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit une très bonne nouvelle pour ce plan B à Skriniar

Toujours à la recherche d’un défenseur central supplémentaire, Luis Campos ne perd pas espoir dans le dossier Milan Skriniar. Quand bien même, le conseiller sportif du PSG explore tout de même d’autres pistes, dont celle menant à Evan Ndicka. Alors qu’il sera en fin de contrat en juin prochain avec l’Eintracht Francfort, il y aurait de fortes chances pour qu’il parte gratuitement dans quelques mois.

Dès son arrivée au Paris Saint-Germain, Luis Campos s’est lancé sur la piste de Milan Skriniar. Mais le conseiller sportif parisien a dû faire face aux exigences de l’Inter Milan, qui n’a pas cédé dans ce dossier.

Le PSG est toujours à la recherche d’un défenseur central et comme vous l’a révélé le10sport.com, le club de la capitale compte revenir à la charge afin de s’attacher les services de l’international slovaque. Malgré tout, Luis Campos explore d’autres options. Parmi elles, il y aurait Evan Ndicka, dont le contrat avec l’Eintracht Francfort arrivera à son terme en juin 2023.

🚨 EXCLUSIVE 🚨@FabrizioRomano responds to Evan Ndicka links with Arsenal: "There’s a very good chance for Ndicka to leave on a free ... many clubs - not just in England - are exploring the situation." #AFCFull story 👇👇