Mercato - PSG : Grâce à Mbappé, la France va toucher un énorme pactole

Publié le 24 octobre 2022 à 12h00

Arthur Montagne

En mai dernier, Kylian Mbappé finissait par prolonger son contrat avec le PSG malgré les appels insistants du Real Madrid qui souhaitait absolument l'attirer libre. Et pour inverser la tendance, le club de la capitale a sorti le grand jeu en dégainant le plus gros contrat de l'histoire du sport. Et l'Etat français pourrait en sortir gagnant.

En fin de saison dernière, le PSG a réussi à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat malgré les sirènes du Real Madrid qui a fait le forcing pour l'attirer libre. Mais afin d'inverser la tendance, le club de la capitale a dégainé un contrat légendaire à Kylian Mbappé, qui a signé le plus gros bail de l'histoire du sport. Et c'est bien l'Etat français qui se frotte les mains.

Mbappé signe le plus gros contrat de l'histoire du sport

En effet, selon les informations du Parisien , Kylian Mbappé s'est engagé avec le PSG jusqu'en 2025 avec une dernière année optionnelle et le joueur sera le seul décideur pour activer ou non cette option. Au total, s'il décidé d'honorer les trois saisons de son bail, Kylian Mbappé pourrait toucher 630M€ bruts. Une somme qui comprend le salaire et les primes incluses dans son contrat. Mais comme tout bon contribuable, l'attaquant du PSG reverse une partie de ses revenus à l'Etat. Ainsi, comme l'explique Le Parisien , à ce niveau de rémunération, les cotisations salariales représentent un peu moins de 12%, soit 25M€ par an en moyenne dans le cas de Kylian Mbappé.

Comme tout le monde, Mbappé passe par la case impôt

Par conséquent, cela signifie que le salaire annuel de l'attaquant du PSG, avant impôt se situe autour de 185M€. A ce moment-là, ce sont les impôts sur le revenu qui s'appliquent. Et selon Jean-Rémi Cognard, avocat spécialisé dans le droit du sport, cité par Le Parisien , le pourcentage d'imposition est de 49%, comme pour tous les revenus supérieurs à 160 000€. Après ce prélèvement, le salaire net de Kylian Mbappé tombe ainsi à 95M€ par an, en moyenne. C'est donc la somme qui arrive sur le compte en banque de l'attaquant français tous les ans.

170M€ par dans les caisses de l'Etat