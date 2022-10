Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le contrat colossal de Mbappé dévoilé, Riolo n’avait aucun doute

Publié le 24 octobre 2022 à 09h15 - mis à jour le 24 octobre 2022 à 09h15

Axel Cornic

Les chiffres du contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain dévoilés par Le Parisien font énormément réagir ces dernières heures. C’est le cas de Daniel Riolo, qui dès dimanche soir s’est exprimé à ce sujet au micro de RMC Sport, revenant sur le long feuilleton de la fin de saison dernière.

On savait déjà que pour le convaincre de prolonger, le PSG avait déroulé le tapis rouge à Kylian Mbappé. Mais les chiffres dévoilés par Le Parisien sont astronomiques, puisque c’est un contrat d’une valeur totale de 630M€ sur trois ans qui est évoqué, soit le plus grand de l’histoire du sport.

«Je savais qu’on arriverait à ces extrêmes»

Daniel Riolo, qui au printemps dernier était l’un des rares à dire que Kylian Mbappé ne quitterait pas le PSG, n’est pas vraiment surpris par ces chiffres. « C’est parce que je savais qu’on arriverait à ces extrêmes que j’ai dit que Mbappé ne quitterait pas le PSG » a-t-il expliqué, au micro de RMC Sport . « A partir du moment où le PSG avait annoncé qu’il ferait tout pour qu’il reste et que c’était un quoi qu’il en coûte le concernant, j’avais deviné qu’il ne partirait pas ».

«Le voyage de la famille Mbappé au mois de mai au Qatar, c’était pour régler tout ça»