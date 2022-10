Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos… Qui faut-il prolonger en priorité ?

Publié le 24 octobre 2022 à 08h00

Comme vous l’a révélé le10sport.com ces derniers jours, le Paris Saint-Germain souhaite renouveler les contrats de Lionel Messi et Sergio Ramos, libres en fin de saison. Et ils ne sont pas les seuls à être concernés par une éventuelle prolongation puisque les discussions sont en cours avec Marquinhos, Marco Verratti et Presnel Kimpembe. Mais selon vous, qui faut-il prolonger en priorité au PSG ?

Insatisfait du dernier mercato estival, Luis Campos est déjà à la tâche pour le recrutement hivernal. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG compte notamment lancer une nouvelle offensive pour Milan Skriniar, qui pourrait être vendu par l’Inter si la formation italienne ne parvient pas à sortir de son groupe en Ligue des champions. D’autres joueurs sont dans le collimateur du conseiller football du PSG, à l’instar d’Antonio Silva, la pépite de Benfica sous contrat jusqu’en 2027. Mais l’écurie parisienne s’active également pour certaines prolongations.

Paris veut conserver Messi

Selon les informations divulguées cette semaine par le10sport.com, les premières discussions ont concrètement démarré pour le nouveau bail de Lionel Messi, libre en fin de saison. Après une première année difficile, le septuple Ballon d’Or revit et enchaîne les prestations de haute volée au PSG, incitant la direction parisienne à vouloir rapidement parvenir à un accord avec le clan Messi. D'après nos sources, l’Argentin est dans une très bonne période de vie et se sent vraiment bien dans la capitale, mais celui-ci n’a pas l’intention de trancher dans l’immédiat pour son avenir, souhaitant se focaliser sur la Coupe du monde.

De retour en pleine forme, Sergio Ramos a convaincu le PSG

Tout comme Messi, Sergio Ramos a lui aussi éprouvé de grosses difficultés au cours de sa première année au PSG. On peut même parler de cauchemar pour l’Espagnol, en proie à de nombreux pépins physiques l'empêchant de fouler les pelouses, totalisant seulement 13 apparitions. Mais cette saison, le défenseur de 37 ans enchaîne les matches (15 toutes compétitions confondues) et apparaît comme l’un des tauliers du vestiaire, fort de sa grande expérience au Real Madrid. Sergio Ramos a marqué des points au cours des derniers mois, au point que l’état-major du PSG envisage aussi de lui formuler une offre pour prolonger son contrat prenant fin le 30 juin prochain. Aucune discussion concrète n’a toutefois encore eu lieu avec ses représentants d’après nos informations, mais cela ne saurait tarder.

Kimpembe, Marquinhos, Verratti… La prolongation des cadres également au programme