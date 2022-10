Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi, Campos s'attaque à l'avenir d'une autre star

Publié le 24 octobre 2022 à 02h15

Arthur Montagne

Dans les prochaines semaines, le PSG va devoir régler plusieurs dossiers chauds, à l'image de l'avenir de Lionel Messi et Sergio Ramos dont les contrats arrivent à échéance en juin prochain. Et selon nos informations, Luis Campos est déjà au travail.

Les prochains mois s'annoncent cruciaux du côté du PSG qui compte bien frapper fort en matière de transferts après l'échec du précédent mercato, de l'aveu même de Luis Campos. Néanmoins, en plus de se focaliser sur le mercato, le club parisien va devoir gérer certaines situations contractuelles au sein de son effectif, et non des moindres. En effet, les contrats de Lionel Messi et Sergio Ramos s'achèvent en juin prochain.

EXCLU @le10sport : Le PSG ouvre la porte à une prolongation de Sergio Ramos https://t.co/owhQ0SQbhu — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 23, 2022

Le PSG veut blinder Messi...

Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG est passé à l'action pour la prolongation de Lionel Messi. Luis Campos discute avec l'entourage de la star argentine après que le Qatar a validé cette idée. Néanmoins, l'ancien numéro 10 du Barça ne prendra aucune décision avant la Coupe du monde.

... et Sergio Ramos

Et ce n'est pas tout. Toujours selon nos informations, le Qatar a également donné son feu vert pour la prolongation du contrat de Sergio Ramos. Dans ce dossier en revanche, les discussions n'ont pas encore débuté. Mais Luis Campos a du pain sur la planche.