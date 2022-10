Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos se lance dans un énorme chantier sur le mercato

Publié le 24 octobre 2022 à 03h00

Arthur Montagne

Déjà très actif en coulisses pour renforcer l'effectif du PSG, Luis Campos semble avoir identifié son principal chantier, à savoir densifier l'axe de la défense parisienne. Dans cette optique, le conseiller sportif parisien a déjà plusieurs idées en tête.

Ce n'est plus un secret, le PSG voulait recruter un défenseur central lors du précédent mercato. Mais après avoir espéré durant tout l'été que l'Inter Milan baisse ses exigences, le club de la capitale n'a pas réussi à recruter Milan Skriniar. Résultat, le secteur défensif n'est pas assez important aux yeux de Christophe Galtier qui a du changer de système afin de compenser les absences de Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Par conséquent, le prochain chantier de Luis Campos est clairement identifié : la défense centrale.

🚨Info @le10sport : Le #PSG valide la prolongation de Sergio Ramos▶️Comme pour Messi, le Qatar a validé sur le plan sportif la prolongation de Ramos▶️Les négociations n'ont pas encore débuté, mais Campos a reçu le feu vert(Via @AlexisBernard10) https://t.co/f3lYYLjr0C — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) October 23, 2022

Les manœuvres sont lancées pour Sergio Ramos

Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, cela commence par sécuriser l'avenir de Sergio Ramos dont le contrat s'achève en juin prochain. Ainsi, le Qatar a validé l'idée d'une prolongation et bien que les discussions n'aient pas encore débuté, Luis Campos va prochainement entamer les négociations avec l'entourage de Sergio Ramos.

Antonio Silva et Skriniar, les priorités sur le mercato

Et ce n'est pas tout puisque le PSG espère également se renforcer. En effet, Milan Skriniar reste la priorité sur le mercato. Et comme révélé par le10sport.com, l'Inter Milan pourrait ouvrir la porte à un transfert dès le mois de janvier en cas d'élimination en Ligue des champions. A l'inverse, si le club lombard est éliminé, il faudra attendre la fin de saison et éventuellement une arrivée libre du Slovaque. Enfin, Luis Campos a un nouveau chouchou sur le marché. En effet, selon nos informations, le conseiller sportif du PSG adore le profil d'Antonio Silva. Le défenseur central de 18 ans brille à Benfica et dispose d'une clause libératoire à 100M€. Mais cela n'effraie pas Luis Campos qui prévoit de passer à l'action dans ce dossier.