Mercato - PSG : Messi, Neymar... Le Qatar s'inspire du Barça pour éviter une catastrophe avec Mbappé

Publié le 24 octobre 2022 à 14h45

Arnaud De Kanel

Après de longs mois de feuilleton, Kylian Mbappé faisait le choix de prolonger au PSG. Pour le convaincre, le club de la capitale a été très généreux et en a fait le sportif le mieux payé de l'histoire. Afin d'amortir ce salaire stratosphérique, le PSG l'a divisé en plusieurs primes.

En mai dernier, Kylian Mbappé se présentait fièrement sur la pelouse du Parc des Princes avec son président Nasser Al-Khelaifi, brandissant un maillot du PSG floqué 2025, soit l'année d'échéance de son nouveau bail. Mais pour accumuler les stars aux contrats pharamineux, le club de la capitale a trouvé une ruse afin d'éviter les sanctions du fair-play financier.

Le PSG évite la catastrophe...

Le PSG aura tremblé jusqu'au bout et a failli perdre gratuitement son joueur le plus décisif de la saison passée durant le mercato. Sur le plan sportif, un départ de Mbappé au Real Madrid aurait été un désastre au vu de l'importance du joueur. Mais le PSG a bien prévu son coup pour le retenir.

... en imitant le Barça !