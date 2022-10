Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec son contrat légendaire, Mbappé entre dans l'histoire du sport

Publié le 24 octobre 2022 à 13h00

Arthur Montagne

En prolongeant son contrat au PSG, Kylian Mbappé est entré dans l'histoire du sport. Et pour cause, l'attaquant parisien s'est engagé pour trois saisons, avec la dernière en option, pour un total avoisinant les 630M€ bruts. Un montant qui fait tout simplement de l'international français le sportif le mieux payé de tout les temps. Rien que ça.

630M€. Voilà le montant démentiel, brut, que Kylian Mbappé pourrait toucher s'il honore ses trois années de contrat avec le PSG, comme le révèle Le Parisien . Une somme qui se découpe de la manière suivante. L'attaquant français touche tout d'abord un salaire annuel estimé à 72M€ bruts tandis qu'il récupèrera également 180M€ en plusieurs fois. Il s'agit effectivement d'une prime à la signature payée en trois versements de 60M€. Enfin, s'il reste fidèle au PSG, Kylian Mbappé touchera également au total 240M€. Une prime de fidélité versée à l'issue de chaque mercato estival s'il reste à Paris. En septembre, il a ainsi touché 70M€. Dans un an, ce sera 80M€ s'il est toujours au PSG puis 90M€ en 2024.

EXCLU @le10sport : Un désaccord financier à l’origine des tensions entre Mbappé et le PSG▶️ La prime à la signature de Kylian Mbappé (environ 150 M€) fait l’objet d’un étalement. Un paiement devait intervenir fin septembre, il n’a pas eu lieu…https://t.co/VmBQBAGIHd — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 21, 2022

Mbappé signe le plus gros contrat de l'histoire du sport

Le PSG a donc sorti le grand jeu pour convaincre Kylian Mbappé qui a tout bonnement signé le plus gros contrat de l'histoire du sport. Avec 630M€ sur trois ans, l'attaquant français devance un autre joueur du PSG a savoir Lionel Messi qui avait prolongé au FC Barcelone en 2017 pour un total de 555M€, mais sur 4 ans. Pour la suite du classement, dévoilé par Le Parisien , il faut se tourner vers les Etats-Unis, beaucoup plus habitués à ce genre de contrats démentiels. Ainsi, la star de NFL, Patrick Mahomes, complète le podium. Le Quarterback des Kansas City Chiefs a prolongé son contrat en 2020 pour 510M€, mais sur 10 ans. Viennent ensuite Floyd Mayweather qui avait engrangé 456M€ pour six combats en l'espace de 30 mois, soit deux ans et demi, et Mike Trout, qui s'est engagé en 2019 avec la franchise des LA Angels en baseball pour 12 ans et 432M€. Canelo Alvarez (Boxe, 370M€ sur 5 ans), Mookie Betts (Baseball, LA Dodgers, 370M€ sur 12ans), Francisco Lindor (Baseball, NY Mets, 246M€ sur 10 ans), Fernando Tatis Jr. (Baseball, San Diego Padres, 345M€ sur 14 ans) et Bryce Harper (Baseball, Philadelphia Phillies, 335M€ sur 13 ans) complètent le top 10 dominé donc par Kylian Mbappé.

Déjà loin devant Messi et Cristiano Ronaldo

Par conséquent, l'attaquant du PSG domine un classement largement composé de sportif en dehors du football. Et dans le top 10 des footballeurs, les écarts sont abyssales. Kylian Mbappé devance ainsi Lionel Messi, comme expliqué précédemment, et un autre joueur du PSG. En effet, Neymar a touché 267M€ depuis son arrivée à Paris en 2017, donc en six ans. Soit quasiment 2,5 fois moins que Kylian Mbappé, en trois fois plus de temps. Vient ensuite Cristiano Ronaldo qui occupe les quatrième et cinquième position de ce classement avec son contrat au Real Madrid (220M€ sur 5 ans) puis celui à la Juventus (220M€ sur 4 ans). Enfin, Gareth Bale (Real Madrid, 178M€ sur 6 ans) et Paul Pogba (Manchester United, 113M€ sur 5 ans) complètent ce classement. Kylian Mbappé entre donc clairement dans l'histoire avec son contrat. Reste à savoir s'il le fera également sur les terrains.