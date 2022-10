Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a bien pris une décision fracassante pour Sergio Ramos

Publié le 24 octobre 2022 à 11h45

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos a convaincu le PSG de le conserver. Comme révélé par le10sport.com, le Qatar a donné son feu vert pour la prolongation du défenseur espagnol. Et les détails de son futur bail aurait déjà fuité, notamment concernant la durée.

Arrivé durant l'été 2021 alors que son contrat au Real Madrid arrivait à échéance, Sergio Ramos a vécu une première saison minée par les blessures et les rechutes. Mais après un été durant lequel il a pu parfaitement travailler, l'ancien capitaine du club merengue est revenu très en forme et enchaine les matches, pour le plus grand bonheur de Christophe Galtier et du PSG.

EXCLU @le10sport : Le PSG ouvre la porte à une prolongation de Sergio Ramos https://t.co/owhQ0SQbhu — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 23, 2022

Le Qatar donne son feu vert pour Sergio Ramos

C'est la raison pour laquelle, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG envisager de prolonger le contrat de Sergio Ramos qui s'achève à l'issue de la saison. Selon nos informations, le Qatar a donné son feu vert à Luis Campos qui pourra donc prochainement entamer les discussions avec l'entourage du défenseur espagnol.

Un contrat d'un an + un an en option ?

Une information confirmée par Ekrem Konur. Le journaliste, spécialisé dans le mercato, ajoute même que le PSG devrait offrir à Sergio Ramos un contrat d'un an avec un saison supplémentaire en option.