Mercato - PSG : Le contrat démentiel de Mbappé fait des ravages en interne

Publié le 24 octobre 2022 à 10h15

Arthur Montagne

Quelques mois après sa prolongation, les détails du contrat de Kylian Mbappé commencent à fuiter. Et les chiffres sont totalement fous puisqu'il s'agirait du plus gros contrat de l'histoire du sport. Mais forcément, avec ces montants, l'impact sur les finances du PSG n'est pas anodin.

En mai dernier, Kylian Mbappé mettait fin à son feuilleton et aux rumeurs l'envoyant au Real Madrid. Et pour cause, alors que son contrat arrivait à échéance, l'attaquant du PSG a finalement prolongé son contrat jusqu'en 2025, mais la dernière année serait optionnelle.

630M€ sur trois ans pour Mbappé ?

Et pour convaincre son attaquant de repousser les avances du Real Madrid, le PSG n'a pas lésiné sur les moyens. Et pour cause, selon les informations du Parisien , Kylian Mbappé aurait tout simplement paraphé le plus gros contrat de l'histoire du sport avec à la clé environ 630M€ bruts sur les trois saisons de son bail.

Le PSG doit désormais faire des économies