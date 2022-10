Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : La vérité est révélée sur cette opération de Longoria sur le mercato

Publié le 25 octobre 2022 à 04h00

Thibault Morlain

Lors du dernier marché des transferts, Arkadiusz Milik a fini par quitter l’OM, étant prêté avec option d’achat à la Juventus. Alors qu’un départ du Polonais était annoncé durant tout l’été, Pablo Longoria est donc arrivé à ses fins en se séparant de l’attaquant. Pour autant, Milik a tenu à être clair : jamais son départ n’a été une priorité aux yeux de Longoria.

Après avoir réussi de très bons débuts sous le maillot de l’OM, Arkadiusz Milik a eu beaucoup plus de mal la saison dernière. Pas forcément dans les plans de Jorge Sampaoli, le Polonais a dû faire avec un temps de jeu réduit. Et l’arrivée d’Igor Tudor n’a rien changé pour Milik, qui était poussé vers la sortie par l’OM durant tout l’été. Au terme d’un gros feuilleton, l’ancien de Naples a fini par faire ses valises. Arkadiusz Milik est ainsi aujourd’hui prêté avec option d’achat à la Juventus.

« Il n'a jamais dit qu'il voulait absolument me vendre »

A l’occasion d'un entretien accordé à L’Equipe , Arkadiusz Milik est revenu sur les coulisses de son départ de l’OM pour la Juventus. Et le Polonais a tenu à rétablir une vérité à propos de Pablo Longoria, assurant alors : « J'ai toujours eu un rapport clair et honnête avec le président Longoria, nous avons toujours parlé de tout, il a été honnête avec moi et il n'a jamais dit qu'il voulait absolument me vendre. Mais voilà, je ne fais pas trop attention à ce qui s'écrit parce que tout n'est pas vrai. Peut-être que cette fois-là c'était vrai, mais moi je n'ai pas eu ces messages-là de la part de la direction ».

