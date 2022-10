Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après son départ, Milik lâche ses vérités sur Longoria

Publié le 24 octobre 2022 à 10h30

Alors qu’il a quitté l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, Arkadiusz Milik savoure aujourd’hui son aventure à la Juventus. Interrogé par L’Équipe, l’attaquant polonais de 28 ans est revenu sur le choix de Pablo Longoria de s’en séparer, lui qui disposait pourtant d’un statut important dans la cité phocéenne.

Après une saison délicate sous les ordres de Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik a quitté l’OM lors du dernier mercato estival, direction la Juventus sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le Polonais n’a pas mis longtemps à s’adapter à sa nouvelle équipe, lui qui totalise 4 buts en 13 rencontres disputées. De quoi satisfaire le joueur de 28 ans, qui est revenu dans les colonnes de L’Équipe sur sa relation avec Pablo Longoria, le président de l’OM qui a acté son départ l’été dernier.

« Il a été honnête avec moi et il n'a jamais dit qu'il voulait absolument me vendre »

« J’ai toujours eu un rapport clair et honnête avec le président Longoria, nous avons toujours parlé de tout, il a été honnête avec moi et il n'a jamais dit qu'il voulait absolument me vendre. Mais voilà, je ne fais pas trop attention à ce qui s'écrit parce que tout n'est pas vrai. Peut-être que cette fois-là c'était vrai, mais moi je n'ai pas eu ces messages-là de la part de la direction », confie Milik, qui ne regrette pas son aventure marseillaise.

«J'ai eu une belle expérience à Marseille »