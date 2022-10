Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria a frappé un grand coup sur le mercato

Publié le 24 octobre 2022 à 05h30

Thomas Bourseau

Igor Tudor est arrivé à l’OM début juillet pour remplacer au pied levé Jorge Sampaoli qui a pris la décision de partir en tout début de mercato. Le président Pablo Longoria a fait le bon choix selon Arkadiusz Milik avec Tudor.

Certes, Arkadiusz Milik n’est plus un joueur de l’OM depuis son départ en toute fin de mercato pour la Juventus. Cependant, le Polonais a pu côtoyer pendant quelques semaines Igor Tudor, successeur de Jorge Sampaoli. Et d’après lui, Longoria a tiré la bonne pioche.

«Un entraîneur "italien" (*) est arrivé à Marseille et fait de très bonnes choses là-bas»

Pour L’Équipe , Arkadiusz Milik s’est confié sur le changement d’entraîneur qui a été précipité par le départ de Jorge Sampaoli en juin dernier. Igor Tudor a été nommé par Pablo Longoria. Et le président de l’OM ne s’est pas trompé avec le technicien croate. « Des différences entre la Ligue 1 et la Serie A ? Oui, quand même. Évidemment, cela dépend des joueurs et des entraîneurs. Aujourd'hui, par exemple, un entraîneur "italien" (*) est arrivé à Marseille et fait de très bonnes choses là-bas, et ce sont des choses qu'il faisait en Serie A. Mais ici, en Italie, il y a plus de tactique, à l'entraînement comme en match, alors qu'en France il y a plus d'espaces pour des joueurs rapides, des joueurs de côté qui courent. ».

«Ce qu’il propose depuis le début de saison, c’est très bien»