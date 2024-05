Benoît Saint-Denis s’impose pour son retour !

Florian Barré

Ce samedi soir, Benoît Saint-Denis affrontait Marc Diakiese au Dojo de Paris. En grappling, une des composantes du MMA, et face à un autre combattant de l’UFC, le « God of War » s’est imposé par décision unanime. Frustré après sa défaite par KO contre Dustin Poirier, le Nîmois espérait rendre fier les Français pour son retour. Mission accomplie ! Ce, même s’il n’y a pas eu de soumission.

Déterminé à rester actif, Benoît Saint-Denis a récemment travaillé son jeu au sol. Ce samedi, l’ancien membre des forces spéciales a eu l’opportunité de montrer ce dont il était capable, face à Marc Diakiese, Britannique qui évolue aussi à l’UFC depuis 2016. Adepte du striking, ce dernier n’a jamais placé de soumission à l’UFC et a connu trois défaites de cette manière-là. Ainsi, malgré une grosse bataille et une résistance impressionnante de Diakiese, c’est bien le Tricolore qui a pris le meilleur selon les juges.

« Je voulais revenir et vous faire plaisir »