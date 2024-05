EXCLU : Un grand changement est validé à la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sacrés champions par équipe à WrestleMania, Austin Theory et Grayson Waller ont hérité de ceintures flambant neuves qui ont été récemment dévoilées par la WWE. À l’occasion de Backlash au début du mois, le10sport.com s’est entretenu avec les deux hommes et a voulu avoir leur avis sur ces nouveaux titres.

La division par équipe de la WWE a connu un changement important lors du dernier WrestleMania, les deux championnats par équipe de Raw et de SmackDown ayant eté séparés pour la première fois depuis 2022 lors d’un match à échelles à plusieurs avec les sacres de R-Truth et du Miz d’un côté, et d’Austin Theory et Grayson Waller de l’autre. La WWE en a ainsi profité pour changer le design des titres afin de les différencier davantage. Pour les ceintures " WWE Tag Team ", c’est un look rétro qui a été choisi, basé sur les modèles 1985-2002 et 2002-2010. À l’occasion de leur passage en France pour Backlash, le premier Premium Live Event (pay-per-view) de l’histoire de la WWE sur notre sol, le10sport.com a voulu savoir ce que pensaient les champions en titre de ce changement.

#WWE New Tag Team belts are Old School! Nice shape change - back to the legendary belts of the Attitude Era 🙌 #Smackdown pic.twitter.com/nHdqOuCOMH — Wrestling Renaissance (@WrestlingRen) April 20, 2024

La WWE change les ceintures, les champions valident

« C'est plus éclatant , a répondu en exclusivité Grayson Waller pour le10sport.com . C’est de l'or, l'or est un peu la couleur de Grayson Waller et j'aime bien le retour en arrière, c'est un peu le championnat par équipe avec lequel j'ai grandi, celui qu'ils avaient. Je suis content qu'ils l'aient ramené ». Un sentiment partagé par son coéquipier. « Je l’adore », acquiesce Austin Theory, fier d’être « le premier champion par équipe avec ce titre » sans oublier ses prédécesseurs qui ont pu soulever l’ancienne ceinture entre 2016 et 2024 : « J’ai du respect pour l’ancien titre, il y a eu beaucoup de grands champions qui ont porté la ceinture ».

Une première victoire en France