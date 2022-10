Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : En froid avec Sampaoli, Milik lâche un message très fort

Publié le 23 octobre 2022 à 22h30

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il n’a pas toujours fait partie des premiers choix de Jorge Sampaoli à l'OM, Arkadiusz Milik a quitté la cité phocéenne lors du dernier mercato estival pour rejoindre la Juventus. Malgré les décisions de l'Argentin, l'attaquant polonais de 28 ans n'affiche aucune amertume au moment de revenir sur son passage.

Courtisé depuis longtemps par la Juventus, Arkadiusz Milik a rejoint Turin lors du dernier mercato estival après une saison compliquée à l’OM. Le Polonais n’est pas parvenu à convaincre Jorge Sampaoli, qui ne lui faisait que moyennement confiance, de quoi susciter quelques tensions entre les deux hommes. Finalement, l’Argentin a plié bagage en juillet dernier, et l’attaquant a suivi quelques semaines après. Interrogé par L’Équipe , Milik préfère retenir le positif de son aventure à l’OM.

« J'ai eu une belle expérience à Marseille, je suis content de ce que j'y ai fait, même si j'aurais pu faire mieux »

« Mon but n'est pas de prouver quelque chose à qui que ce soit, parce que de toute façon les gens parlent et il y en a toujours pour critiquer , répond Milik, interrogé sur son adaptation à la Juventus et les doutes de Jorge Sampaoli à son encontre. Moi, je fais tout ce que je peux, je travaille autant que je peux pour atteindre mes objectifs. Tous les matches, ou presque, que j'ai disputés ici, on a joué à deux pointes, et je pense que c'est plus facile pour n'importe quel attaquant de jouer à deux, tu as plus d'espaces, plus de situations. À Marseille, c'était différent. Avec Sampaoli, j'étais souvent seul dans la surface, marqué par deux défenseurs, et nous n'avions pas de joueurs avec les caractéristiques pour rentrer dans la surface, ils avaient d'autres profils. Ici, je me sens bien. J'ai eu une belle expérience à Marseille, je suis content de ce que j'y ai fait, même si j'aurais pu faire mieux. Et cette ville restera toujours dans mon cœur. »

« J'ai marqué des buts importants, mais souvent l'entraîneur avait d'autres idées en tête »