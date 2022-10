Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik affiche une énorme satisfaction après son départ

Publié le 24 octobre 2022 à 07h00

Parti à la Juventus lors du dernier mercato estival, Arkadiusz Milik savoure sa nouvelle aventure turinoise. L’attaquant de 28 ans, prêté avec une option d’achat par l’Olympique de Marseille, était courtisé depuis longtemps par La Vieille Dame et affiche une grande satisfaction à l’idée de pouvoir évoluer chez les Bianconeri.

Après avoir évolué sous les couleurs du Napoli, Arkadiusz Milik a découvert la Juventus l’été dernier. Le Polonais n’a pas été retenu par l’OM et a donc retrouvé la Serie A sous la forme d’un prêt avec une option d’achat avoisinant 9M€ bonus compris. Milik s’est rapidement adapté à sa nouvelle vie turinoise, lui qui totalise 4 buts en 13 rencontres disputés, de quoi satisfaire Massimiliano Allegri. À l’occasion d’un entretien accordé à L’Équipe , l’ancienne star de l’OM s’est prononcée sur des débuts chez les Bianconeri .

« J'ai fait un bon début, même si je pense qu'on peut toujours faire mieux »

« J'ai bien débuté ici mais la saison est longue et les performances individuelles, à la fin, ne comptent pas tellement. Parce que l'objectif, c'est de gagner et on le fait tous ensemble. On doit continuer à travailler pour mieux jouer et gagner les matches. Après, personnellement, oui, j'ai fait un bon début, même si je pense qu'on peut toujours faire mieux », confie Milik.

« J'ai toujours dit que je rêvais de jouer dans les plus grands clubs, et la Juve fait partie de ceux-là »

Ancien joueur du Napoli, le Polonais reconnaît que cette première expérience italienne l’a aidé dans son intégration : « J'ai joué quatre ans à Naples (2016-2020) et cela m'a aidé dans mes premiers pas ici. Je parle bien l'italien, et c'est un atout important, je n'ai aucun problème pour comprendre l'entraîneur (Massimiliano Allegri), toutes les consignes qu'il me donne. Ensuite, je connaissais déjà ce Championnat. Et puis, je suis très motivé. J'ai toujours dit que je rêvais de jouer dans les plus grands clubs, et la Juve fait partie de ceux-là. Montrer aux gens qui tu es, montrer que tu mérites de jouer ici, c'est une motivation importante. »

