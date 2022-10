Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Gerson menace, Longoria répond

Publié le 25 octobre 2022 à 08h15

Thibault Morlain

Chouchou de Jorge Sampaoli, dont il était la priorité du mercato estival 2021 à l'OM, Gerson vit des moments plus compliqués sous les ordres d'Igor Tudor. Face à cette situation, le père et agent du Brésilien n'a pas hésité à brandir la menace d'un futur départ. Faut-il alors craindre le pire pour Gerson ? Pablo Longoria a répondu.

A l'instar de Dimitri Payet, Gerson joue lui aussi très peu avec Igor Tudor. La saison dernière, le Brésilien était pourtant un joueur majeur à l'OM. Les cartes ont finalement été redistribuées et cela pourrait aboutir à un départ de Gerson. Ce n'est autre que Marcao, son père et agent qui l'a annoncé à L'Equipe .

Mercato - OM : Tudor ne compte pas sur lui, son départ est annoncé https://t.co/QZCICCLL8u pic.twitter.com/NhHO5Az90d — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

« On va aller voir ailleurs »

« On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés », a ainsi lâché le père de Gerson. La bombe est lâchée, reste à savoir comment l'OM va répondre.

Longoria pas au courant