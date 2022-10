Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tudor ne compte pas sur lui, son départ est annoncé

Publié le 25 octobre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Gerson n’est absolument pas indispensable à Igor Tudor cette saison, en atteste le temps de jeu du milieu de terrain brésilien à l’OM. Son père Marcao en a assez et a déclaré qu’un transfert de son fils pourrait prendre forme cet hiver.

Pourtant important dans le onze de départ de Jorge Sampaoli et particulièrement lors de la deuxième partie de saison dernière, Gerson ne dispose pas du même statut depuis le début de l’exercice à l’OM sous la houlette du successeur de l’Argentin, à savoir Igor Tudor. Il faut dire que l’histoire entre l’entraîneur de l’Olympique de Marseille et le Brésilien n’a pas débuté de la meilleure des manières, un clash ayant éclaté entre les deux hommes en pré-saison.

Le père de Gerson ne comprend pas son temps de jeu

Le temps de jeu de Gerson en a souffert et lors des trois dernières sorties de l’OM, l’international brésilien n’a pas disputé la moindre rencontre. De quoi pousser son père Marcao, qui fait également office d’agent, de pousser un coup de gueule à L’Équipe . « Je vais essayer d'être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère. C'est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer (avant l'annonce de la liste, le 7 novembre)… ».

« On va aller voir ailleurs. C'est inévitable »