Mercato - OM : Milik utilise Neymar et lâche un gros aveu après son départ

Publié le 24 octobre 2022 à 16h00

Hugo Chirossel

Après une saison et demie passée sous les couleurs de l’OM, Arkadiusz Milik a rejoint la Juventus l’été dernier. Prêté avec option d’achat, l’international polonais n’aura pas totalement répondu aux espoirs placés en lui au moment de son arrivée en provenance de Naples. S’il se dit satisfait de ses performances à Marseille, il avoue tout de même qu’il aurait pu mieux faire.

Arrivé lors du mercato hivernal 2021, Arkadiusz Milik avait impressionné pour ses débuts à l’Olympique de Marseille. Auteur de 9 buts en 15 journées de Ligue 1, le joueur âgé de 28 ans semblait être le « grand attaquant » tant attendu dans la cité phocéenne. Mais pour sa première saison complète avec l’OM, l’international polonais a déçu. En 23 matchs de championnat, il n’aura finalement marqué qu’à 7 reprises, un total qui monte tout de même à 20 réalisations toutes compétitions confondues. Arkadiusz Milik l’avoue lui-même, il aurait pu mieux faire à Marseille.

« J'ai été bon mais pas très bon »

« Moi, je n'aime pas dire que je suis un « grand attaquant ». Chacun a ses caractéristiques, sa façon de jouer. Parfois, pour l'utiliser au mieux, tu dois avoir autour de toi les bonnes personnes, au bon moment, pour montrer toute la qualité que tu as. Cela peut arriver partout, les joueurs ne parviennent pas toujours à s'exprimer au mieux dans toutes les équipes. À l'OM, je pense que j'ai été bon, mais que j'aurais pu faire mieux, et je le sais. J'ai été bon mais pas très bon, et parfois pour faire ce petit pas en plus, surtout avec mes caractéristiques, il te faut les bonnes personnes autour, qui jouent aussi pour toi », a-t-il confié dans une interview accordée à L’Équipe .

« Je n'ai pas les qualités de Neymar »