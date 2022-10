Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La voile se lève sur le transfert de Milik

Publié le 24 octobre 2022 à 06h15

Thomas Bourseau

Il aurait pu défendre les couleurs de l’OM en Ligue des champions, mais a finalement fait le choix de rejoindre la Juventus lors du dernier mercato. Arkadiusz Milik a vidé son sac sur son départ.

Arkadiusz Milik n’aura donc pas connu la Ligue des champions avec l’OM. Alors qu’il a pris part à la quête du ticket européen du club phocéen la saison passée, le Polonais a quitté l’Olympique de Marseille à la toute fin du dernier mercato estival pour vivre un rêve de longue date : la Juventus.

Milik voulait réaliser un rêve avec la Juventus

« Mes premiers contacts ? C'était avant le match contre Nantes (2-1, le 20 août), où je suis resté sur le banc. Ensuite, c'est allé très vite, et en quelques jours je suis arrivé ici. Après, les vrais premiers contacts avec la Juve, c'est quand j'étais à Naples, cela remonte un peu. Les choses n'avaient pas tourné dans le bon sens, donc nous sommes contents d'avoir réussi à nous trouver, finalement ». a confié Arkadiusz Milik à l’occasion d’un entretien accordé à L’Équipe .

«J'étais heureux à Marseille»