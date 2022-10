Foot - Mercato

Transferts : Cristiano Ronaldo sort le grand jeu pour son avenir

Cristiano Ronaldo aurait pu ne pas entamer cette saison si particulière à Manchester United si Chelsea avait pu aller au bout de son idée lors du mercato estival. Et pour que son transfert devienne réalité chez les Blues, Ronaldo pourrait faire une grosse concession financière.

Cristiano Ronaldo vit une saison bien particulière du côté de Manchester United où il n’a pas disputé les deux derniers matchs du club mancunien en raison d’un choix tactique pour Tottenham (2-0) et samedi puisqu’il ne figurait pas dans le groupe d’Erik Ten Hag face à Chelsea pour raisons disciplinaires. En effet, n’étant pas entré en jeu face aux Spurs , Ronaldo avait fait le choix de quitter Old Trafford de manière prématurée avant le coup de sifflet final.

Chelsea devrait revenir à la charge après une tentative vaine l’été dernier

Une situation pesante qui pourrait bien précipiter son départ de Manchester United avant l’expiration de son contrat en juin prochain. En effet, il est question dans la presse britannique d’un éventuel départ dès le mercato hivernal pour… Chelsea selon Sunday World . Maintenant que Thomas Tuchel n’est plus dans le paysage londonien, le co-propriétaire Todd Boehly serait bien emballé par l’idée de revenir à la charge après des discussions estivales avec Jorge Mendes pour le transfert de Cristiano Ronaldo.

