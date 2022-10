Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Dieng, Suarez… Longoria se fait dézinguer pour son mercato

Publié le 24 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Une fois n’est pas coutume, le dernier marché des transferts a été animé à l’OM, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. En effet, Pablo Longoria s’est activé pour faire évoluer l’effectif d’Igor Tudor. Mais voilà qu’aujourd’hui, certains choix de l’OM sur le mercato se retrouvent au coeur des critiques. Longoria a-t-il vraiment pris les bonnes décisions lors du mercato estival ?

Avec la Ligue des Champions à jouer cette saison, l’OM devait se renforcer en conséquence. Pablo Longoria s’est alors mis au travail pour étoffer le groupe d’Igor Tudor. Et bien que les finances n’étaient pas les meilleures, le président olympien a fait des miracles en faisant venir plus de 10 nouveaux joueurs et ce dans tous les secteurs, à l’instar de Jonathan Clauss, Alexis Sanchez, Jordan Veretout ou encore Chancel Mbemba.

« L'OM paie la mauvaise gestion de Bamba Dieng »

Mais s’il y a bien un dossier qui a fait énormément parler à l’OM cet été, c’est celui de Bamba Dieng. Alors que Pablo Longoria devait faire rentrer de l’argent dans les caisses, il avait tablé sur le transfert du Sénégalais. D’abord décidé à rester à Marseille, l’attaquant avait donné son feu vert pour un départ. Annoncé à Lorient puis à Leeds, Dieng devait rejoindre l’OGC Nice, mais son transfert a capoté à la visite médicale. Le voilà désormais de retour à l’OM, où il n’affiche plus le même niveau. Et aux yeux de Nabil Djellit, les Phocéens sont responsables de cela. « L'OM paie la mauvaise gestion de Bamba Dieng. En confiance, il fait des stats et vous aide à gagner ce genre de match ou d’autres », a-t-il lâché sur Twitter après la défaite contre le RC Lens.

« Jamais, il a le niveau de l’OM »