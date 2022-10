Foot - Mercato

Mercato : Enorme retour de flamme pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 23 octobre 2022 à 23h45

Hugo Chirossel

Annoncé sur le départ tout au long de l’été, Manchester United avait finalement retenu Cristiano Ronaldo. Après que ce dernier ait refusé d’entrer en jeu face à Tottenham jeudi dernier, la situation semble désormais bien différente. Ce qui pourrait profiter à Chelsea, déjà intéressé lors du dernier mercato estival et qui pourrait revenir à la charge afin de s’offrir le quintuple Ballon d’Or.

La saison dernière, tout le monde se levait pour saluer le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Auteur de 24 buts toutes compétitions confondues, le Portugais avait permis à son équipe de remporter des victoires précieuses.

Ronaldo mis à l’écart

Désormais, la situation est bien différente. Erik ten Hag est arrivée sur le banc des Red Devils et Cristiano Ronaldo ne semble pas être l’option offensive privilégiée par l’entraîneur néerlandais. Mécontent de sa situation, le quintuple Ballon d’Or a refusé d’entrer en jeu jeudi dernier face à Tottenham (2-0), entrainant sa mise à l’écart du groupe.

Chelsea est toujours intéressé