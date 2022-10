Foot - OM

OM : Après le RC Lens, Clauss lâche ses vérités

Publié le 23 octobre 2022 à 11h00

Arnaud De Kanel

Pour ses retrouvailles avec le RC Lens, Jonathan Clauss ne s'attendait sans doute pas à un tel scénario. En effet, après avoir multiplié les assauts sur la cage lensoise, l'OM s'est fait piégé par un tir lointain dévié par Leonardo Balerdi. Un scénario cruel qui s'explique par le manque de finition flagrant des Marseillais.

L'OM a enchainé une troisième défaite de rang en Ligue 1 et commence à douter. Face à son ancien club, Jonathan Clauss a bien symbolisé ce qui fait défaut à l'OM. En effet, il a raté une énorme occasion et à l'image de ses coéquipiers, a manqué de tranchant en attaque mais également en défense.

«Il faut être plus sévère dans les deux surfaces»

Pour Jonathan Clauss, en plus d'être plus clinque devant, l'OM doit aussi durcir son jeu en défense. Au micro de Canal+ , il a trouvé l'angle de progression sur lequel doivent s'appuyer les Olympiens : « Dans quel domaine doit-on progresser ? Il faut être plus sévère dans les deux surfaces. On a trop d’occasions et on ne marque pas et derrière on en concède une et on en prend une et c’est ça qui est terrible. Après, parfois, vous pouvez jouer encore deux heures sans marquer. Il suffit qu’on ait deux occass et qu’on en mette deux et on dira qu’on a correctement travaillé dans la surface. C’est difficile à dire, mais je dirais un peu dans la finition mais on ne peut en vouloir à personne. Ce sont des actions contrées et beaucoup de choses qui étaient contre nous ce soir donc voilà. Je pense qu’on progresse dans énormément de domaines, il ne faut pas oublier d’où on part à la base. On progresse énormément et il manque des détails, mais ça, ça va venir avec le temps, c’est sûr ».

«C’est ça qui est énervant»