OM : Après son transfert, Clauss annonce la couleur pour ses retrouvailles avec Lens

Publié le 22 octobre 2022 à 14h00

Thibault Morlain

Ce samedi soir, l’OM accueille le RC Lens au Vélodrome. Une rencontre durant laquelle les regards vont notamment se tourner vers Jonathan Clauss. En effet, lors du dernier mercato estival, l’international français a quitté les Sang et Or pour rejoindre les Phocéens. Suite à ce transfert, Clauss va donc retrouver ses anciens partenaires. Il a donc annoncé la couleur pour ce rendez-vous particulier.

Le choc de cette 12ème journée de Ligue 1 verra donc l’OM être opposé au RC Lens. C’est le 4ème qui reçoit le 3ème. Un gros rendez-vous du championnat, d’autant plus pour Jonathan Clauss. Aujourd’hui, l’international français figure dans l’effectif d’Igor Tudor, mais il y a quelques mois encore, il était en face. Cet été, Clauss a été transféré de Lens à l’OM, où il est désormais très important. Cela sera donc un danger pour son ancien club.

« C’est un match important pour notre saison »

Ancien du RC Lens, Jonathan Clauss sera donc du côté de l’OM ce samedi soir. Un rendez-vous sur lequel le protégé d’Igor Tudor s’est confié à l’occasion d’un entretien pour La Voix du Nord . Tout d’abord, concernant l’importance de ce match pour l’OM, Clauss a assuré : « On ne choisit pas l’importance de nos matchs. On est juste focus sur celui qui vient. C’est un match important pour notre saison et notre classement. Lens (3e) est juste devant nous. Ils me connaissent bien, je les connais bien, mais ils ont aussi évolué. Il faudra faire au mieux ».

« Ça fera bizarre »