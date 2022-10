Foot - OM

OM : Payet proche de la retraite, la sortie très forte du vestiaire

Publié le 21 octobre 2022 à 22h10

Présent à l'OM depuis de nombreuses années, Dimitri Payet n'a pas remporté le moindre trophée à Marseille. Une statistique terrible pour l'international français, finaliste de la Ligue Europa en 2018. Alors que le joueur s'approche de la retraite, le vestiaire phocéen espère remporter un titre dans les prochains mois pour saluer son incroyable carrière.

Agé de 35 ans, Dimitri Payet s'approche doucement de la fin de sa carrière. Passé par l'ASSE, le FC Nantes ou encore West Ham, le joueur a connu une grande carrière. Pour autant, Payet n'a jamais remporté de titre en club, excepté la Coupe de La Réunion en 2004.

Payet n'a remporté aucun titre à l'OM

Sous le maillot de l'OM, Dimitri Payet avait atteint la finale de la Ligue Europa en 2018, mais avait dû abandonner ses partenaires en raison d'une blessure. Défait par l'Atlético il y a quatre ans, le joueur espère remporter un trophée avant de raccrocher les crampons. Interrogé par RTL , Amine Harit a salué son incroyable carrière et espère lui offrir ce cadeau.

« Offrir un titre à Payet avant son départ ? Bien sur, ce serait un plaisir »