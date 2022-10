Foot - OM

OM : En plein calvaire à Marseille, Payet est interpellé par Longoria

Publié le 20 octobre 2022 à 18h30 - mis à jour le 20 octobre 2022 à 18h30

Arthur Montagne

Depuis le début de la saison, Dimitri Payet est très peu utilisé par Igor Tudor qui voit son numéro 10 comme un simple joueur de complément. Malgré tout, l'ancien joueur de l'ASSE semble avoir une attitude irréprochable en interne comme l'explique Pablo Longoria, le président de l'OM.

Nommé sur le banc de l'OM cet été après la démission de Jorge Sampaoli, Igor Tudor a très rapidement fait des choix très forts concernant son effectif. Le plus marquant est bien évidemment celui concernant Dimitri Payet. Capitaine et titulaire indiscutable la saison dernière, le Réunionnais doit se contenter d'un rôle de joueur de complément. Apparu à seulement 8 reprises en Ligue 1, l'ancien Stéphanois n'a surtout connu qu'une seule titularisation en Ligue des champions. Igor Tudor lui préfère désormais Amine Harit et Mattéo Guendouzi en soutien d'Alexis Sanchez.

«Payet est irréprochable cette saison»

Une situation difficile à vivre pour Dimitri Payet, mais selon Pablo Longoria, le numéro 10 de l'OM continue d'avoir un comportement irréprochable. « Un président doit donner de la liberté à son coach. Payet ? Un joueur doit toujours s'adapter au collectif. L'attitude de Payet est irréprochable cette saison, il s'entraîne à haut niveau. C'est compliqué, peu d'entraîneurs jouent comme ça en Europe, il a besoin d'une période d'adaptation. C'est plus facile à 20 ans qu'à 35 ans. L'attitude de Payet est très intéressante », assure le président de l'OM au micro de RMC .

