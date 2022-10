Foot - OM

OM : La grande annonce de Longoria sur le futur de l’OM

Publié le 19 octobre 2022 à 19h10

Président de l’OM depuis février 2021 et l’éviction de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria a largement conquis le cœur des supporters marseillais. Acteur principal de la bonne période du club olympien, le président de l’OM a expliqué de quelle manière il voulait faire progresser Marseille.

Même si l’OM a vécu de gros changements l’été dernier avec le départ de Jorge Sampaoli, le début de saison est plus que correct. Igor Tudor a réalisé le meilleur début de championnat de l’histoire du club, suffisant pour rassurer les supporters marseillais. Le technicien croate a également permis à l’OM de renouer avec le succès en Ligue des Champions.

L’OM revit avec Longoria

Pendant ce temps, Pablo Longoria continue son travail pour tenter de développer l’OM au maximum. Arrivé en tant que directeur sportif, le dirigeant espagnol a rapidement pris la mesure de ce poste de président, une grande première pour lui. Même à 36 ans, Longoria est déjà prêt pour diriger l’OM.

« J'essaie de prendre toutes les différentes expériences que j'ai »