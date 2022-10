Foot - OM

OM : Cette énorme punchline de Payet sur sa situation à Marseille

Publié le 16 octobre 2022 à 21h45

Thomas Bourseau

Dimitri Payet vit un début de saison bien étrange à l’OM par rapport à l’exercice précédent au cours duquel il était indiscutable sous Jorge Sampaoli. Sous la houlette d’Igor Tudor, Payet a un statut différent qui l’a poussé à lâcher une punchline à son coéquipier Valentin Rongier.

Au cours de la saison précédente, Dimitri Payet a joué un énorme rôle dans l’acquisition de la deuxième place de l’OM en Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions. Cependant, un changement d’entraîneur a eu lieu à l’intersaison. Jorge Sampaoli a quitté ses fonctions et Igor Tudor a déposé ses valises à Marseille, changeant ainsi le statut de Dimitri Payet.

Sur quatre matchs de l’OM en Ligue des champions, Payet n’en a disputé que deux

En l’espace de quatre rencontres de poules face à Tottenham, l’Eintracht Francfort et le Sporting Lisbonne à deux reprises, Dimitri Payet n’a pas pris part au déplacement chez les Spurs et à la première confrontation face au club lisboète. De quoi le pousser à lâcher une punchline à son coéquipier Valentin Rongier.

PSG : Avant l’OM, Christophe Galtier confirme une révolution https://t.co/HYw8RAcvQO pic.twitter.com/eYGBxaDGOj — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

«Put***, je qualifie le club pour la Ligue des champions et je l’a joue pas»