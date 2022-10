Foot - PSG

PSG : Avant l’OM, Christophe Galtier confirme une révolution

Publié le 16 octobre 2022 à 20h15

Thomas Bourseau

Christophe Galtier a décidé d’innover ce dimanche pour son premier Classique en tant qu’entraîneur du PSG. Pour la réception de l’OM, l’entraîneur du Paris Saint-Germain évoluera avec une défense à 4 dans un système remanié et avec Lionel Messi à la pointe de son attaque.

Cela fait plusieurs jours qu’il est question d’un éventuel changement de système de la part de Christophe Galtier. Alors que depuis le début de la saison, l’entraîneur du PSG prônait une défense à trois défenseurs axiaux et deux pistons, Galtier laissait entendre en conférence de presse vendredi qu’un changement était bel et bien « possible » et qu’une « réflexion » était menée sur le sujet.

Un changement de système en 4-3-3

Samedi, RMC Sport et L’Équipe mettaient fin au suspense en affirmant que Christophe Galtier allait proposer un dispositif différent pour la réception de l’OM dans le cadre du Classique ce dimanche au Parc des princes. Un 4-3-3 allait être le système mis en place par l’entraîneur du PSG.

« Changement de dispositif, on sera à quatre derrière »