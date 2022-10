Foot - OM

OM : Avant le Classique, Pablo Longoria avertit clairement le PSG

Publié le 16 octobre 2022 à 17h00

A quelques heures du Classique entre l’OM et le PSG, Pablo Longoria s’est confié sur ce sommet du football français qu’il considère comme l’un des plus beaux matchs en Europe. S’il n’a pas donné de pronostic, le président marseillais sent ses joueurs très motivés à ramener quelque chose de la capitale.

Ce dimanche, le PSG reçoit l’OM. Premier très gros choc de la saison pour les Olympiens qui sont en confiance après deux victoires consécutives en Ligue des Champions. A seulement trois unités de son adversaire du soir, l’OM ira à Paris pour prendre des points comme l’a déclaré Igor Tudor.

« L'un des plus grands matchs du football européen »

Une rencontre que ne manquerait pour rien au monde Pablo Longoria, le président de l’OM. « Chaque fois que je regardais des matchs de Ligue 1, je plaçais toujours PSG-Marseille comme le match le plus important du football français. Et c'est certainement l'un des plus grands matchs du football européen. Tout fan de football aime regarder les matchs de rivalité et les matchs entre grandes équipes. C'est le match qui suscite le plus de passion. Pour quelqu'un qui est proche de l'atmosphère de l'Olympique de Marseille, c'est quelque chose d'unique pour les fans », reconnaît Pablo Longoria dans un entretien accordé à AS .

« Je vois les joueurs de l'Olympique de Marseille très motivés »