OM : Biesla, Sampaoli... Payet ne les oublie pas

Publié le 16 octobre 2022 à 03h45

Thibault Morlain

Actuellement, à l’OM, Dimitri Payet a énormément de mal avec Igor Tudor. Le Croate ne fait pas énormément confiance à son numéro 10, une situation qui change radicalement pour ce dernier. En effet, Payet était habitué à être l’un des patrons sur le terrain, comme cela était le cas avec Jorge Sampaoli et Marcelo Bielsa, deux entraîneurs qui ont marqué le joueur de l’OM.

Aujourd’hui, Dimitri Payet n’est plus qu’un remplaçant à l’OM. Estimant son joueur hors de forme, Igor Tudor n’hésite ainsi pas à s’en priver en le laissant sur le banc de touche. Une situation compliquée à vivre comme l’a reconnu Payet pour Prime Vidéo .

« Oui ça a été dur au début »

« C'est nouveau pour moi. Oui ça a été dur au début. Mais pas dur comme tout le monde le dit : "Payet-Tudor, ça passe pas". Dur envers moi. Tu peux dire ce que tu veux. Il a des méthodes dures, il est brut. Il nous rentre dedans. Mais il est entraîneur. Un entraîneur, c'est loin d'être fou », a expliqué Dimitri Payet.

« Sampaoli était plus proche de nous »