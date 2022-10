Foot - OM

OM : Avant le Classico face au PSG, Tudor dévoile son plan d’attaque

Publié le 14 octobre 2022 à 17h30

Axel Cornic

Ce vendredi, Igor Tudor était présent en conférence de presse pour présenter le choc de la 11e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Un rendez vous au sommet entre deux des équipes les plus performantes du championnat, depuis le début de la saison.

C’est l’un des grands rendez-vous de la saison en Ligue 1. Respectivement premier et troisième du championnat, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille vont s’affronter sur la pelouse du Parc des Princes. Les Parisiens sont toujours grandissimes favoris au vue de leur armada, mais l’OM pourrait bien créer la surprise, grâce à la patte Igor Tudor.

Mercato - OM : C'est confirmé, une énorme idée de Longoria se concrétise https://t.co/c8q4VG2aaH pic.twitter.com/AnvokIV9Im — le10sport (@le10sport) October 14, 2022

« Je suis fidèle à ma philosophie car je crois en ce système »

Réputé pour être assez stricte concernant sa vision du football, le coach de l’OM ne semble pas vouloir mettre ses principes de côté avant d’affronter le PSG. « Je suis fidèle à ma philosophie car je crois en ce système, que ça a apporté des résultats et aussi parce que je ne peux pas le changer, les joueurs se demanderaient pourquoi on change de système » a expliqué Tudor, lors de la conférence de presse de ce vendredi.

« On est dans un bon moment et ça dure depuis plusieurs semaines »

« Il faut améliorer notre façon de jouer. Les joueurs sont contents de ce qu'on fait, ça leur plaît et c'est important d'avoir les résultats » a-t-il poursuivi, saluant la bonne période traversée par l’OM. « C'est clair que tout le monde va bien, que les joueurs sont positifs, heureux et avec beaucoup d'envie. On est dans un bon moment et ça dure depuis plusieurs semaines ».

« La MNM ? Je suis toujours confiant »