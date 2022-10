Foot - OM

OM : Harit, Guendouzi… Avant le Classique, le vestiaire de Tudor avertit le PSG

Publié le 13 octobre 2022 à 22h30

Victorieux sur la pelouse du Sporting en Ligue des Champions, l’OM a parfaitement lancé sa semaine avant de se déplacer sur la pelouse du PSG ce dimanche. Avant ce Classique capital pour la suite du championnat, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez et Amine Harit ont annoncé la couleur.

Ce dimanche, le PSG et l’OM vont s’affronter pour la première fois de la saison. Leader du championnat, le club de la capitale est un peu plus poussif ces derniers temps avec trois nuls consécutifs dont deux en Ligue des Champions. De son côté, l’OM a parfaitement relevé la tête en C1 avec deux succès contre le Sporting qui viennent faire oublier la défaite contre Ajaccio au Vélodrome. Après le match au Portugal, les hommes d’Igor Tudor ont été questionnés sur ce premier Classique de la saison.

L’OM est confiant

« Dimanche ça va être important pour nous, pour le club, pour les supporters. On est confiants, on est conscients de nos qualités. On va y aller pour faire un résultat. On va y aller avec de l'humilité, on va tout faire pour gagner. Cela va être un très beau match et j'espère que ça se passera bien pour nous », assure Mattéo Guendouzi, buteur avec l’OM mercredi, dans des propos relayés par Foot Mercato . « Paris ça va être difficile. On va aller là-bas faire notre travail et voir si c'est possible de gagner là-bas. Cela va être difficile mais on a confiance qu'on peut gagner là-bas », reconnaît Pau Lopez.

« On n'y va pas en visiteur »