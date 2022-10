Foot - OM

OM : Guendouzi interpelle le PSG avant le Classique

Publié le 13 octobre 2022 à 10h30

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG reçoit l'OM au Parc des Princes pour le grand Classique de la Ligue 1. Alors que les Marseillais ont battu le Sporting ce mercredi soir en Ligue des Champions, Matteo Guendouzi a désormais les yeux rivés sur le choc contre le rival parisien. Interrogé sur ce duel au sommet, le milieu de terrain d'Igor Tudor a fait passer un gros message.

Ce mercredi soir, l'OM se devait de l'emporter face au Sporting pour garder ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et les hommes d'Igor Tudor ont rempli leur mission avec brio. En effet, l'OM s'est imposé sur la pelouse du Sporting sur le score de 0-2. Une victoire qui permet aux Marseillais de se hisser à la deuxième place du groupe D, à égalité de points (6) avec le club portugais.

«Ce sera un match très important pour nou»

Après avoir fait le job en Ligue des Champions, l'OM peut maintenant se concentrer pleinement sur son prochain match de Ligue 1. Et la tâche sera d'autant plus corsée, puisque le club phocéen devra se frotter au PSG (26 points) de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi au Parc des Princes ce dimanche soir. D'ailleurs, en cas d'exploit à Paris, l'OM (23 points) pourra revenir à hauteur de son plus grand rival au classement en championnat. Conscient de la situation, Matteo Guendouzi a annoncé la couleur à quelques jours du grand Classique de la Ligue 1.

«On va tout faire pour gagner»