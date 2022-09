Foot - OM

OM : Matteo Guendouzi a fait mentir Steve Mandanda

Publié le 20 septembre 2022 à 05h15 par Thomas Bourseau

Steve Mandanda a quitté la cité phocéenne et l’OM après 14 saisons passées à Marseille. À présent portier du Stade Rennais, Mandanda avait tenté de se moquer de Matteo Guendouzi et de sa capacité à lui inscrire un but, cela s’est retourné contre le champion du monde.

Dimanche était jour de retrouvailles pour Steve Mandanda. Après avoir passé 14 saisons en tant que joueur de l’OM, le nouveau portier du Stade Rennais a retrouvé le Vélodrome, mais en tant qu’adversaire. En effet, le club breton s’est déplacé à Marseille avec celui qui est surnommé dans la cité phocéenne comme étant Il Fenomeno.

Mandanda toujours proche du vestiaire marseillais

Et alors qu’il dispose toujours de bonnes relations avec certains joueurs de l’OM comme Pape Gueye le révélait vendredi dernier en conférence de presse, Steve Mandanda aurait échangé avec Matteo Guendouzi avant la rencontre dans la journée de samedi au sujet de leur opposition quelques heures plus tard.

Mandanda jugeait « impossible » que Guendouzi inscrive un but contre lui