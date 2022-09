Foot - OM

OM : Tudor a un problème avec une de ses stars

Publié le 19 septembre 2022 à 23h45 par La rédaction

Depuis quelques matchs, Gerson est décevant avec l'OM. Le Brésilien était une nouvelle fois sur le banc lors du match face au Stade Rennais ce week-end. Son apport n'est pas aussi indispensable que la saison passée avec Jorge Sampaoli et il pourrait se faire dépasser dans la hiérarchie très rapidement.

Igor Tudor a de nouveau fait un choix fort ce week-end. L'entraineur de l'OM a décidé de composer sans sa star Gerson lors de la rencontre face au Stade Rennais. Après un match très compliqué face à l'Eintracht Francfort en Ligue des Champions, le Brésilien n'a pas le rendement escompté.

OM : Igor Tudor fait sa révolution, Guendouzi lâche ses vérités https://t.co/KSfVNSrXDE pic.twitter.com/G7kfRligDK — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

Gerson a l'arrêt

Cela fait quelques rencontres que Gerson n'apporte plus assez de danger et de déséquilibre dans les défenses adverses. Agacé par la nonchalance de son joueur, Igor Tudor avait décidé de le remplacer face à Francfort. Contre Rennes, il n'a pas disputé une seule minute, ce qui ne présage rien de bon pour son avenir à l'OM. De plus, son attitude agacerait en interne comme le révèle RMC Sport .

La concurrence en forme

Igor Tudor a l'embarras du choix cette saison. Gerson n'est pas au niveau, alors le Croate décide de se tourner vers Amine Harit et Cengiz Under, beaucoup plus percutants sur les côtés de l'attaque marseillaise. Le coach de l'OM opte également pour Mattéo Guendouzi qui n'a pourtant pas un profil aussi offensif que le Brésilien.