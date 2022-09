Foot - OM

Mandanda se lâche après son incroyable retour à Marseille

Publié le 18 septembre 2022 à 21h00 par Hugo Chirossel

Après avoir quitté l’OM l’été dernier, Steve Mandanda faisait son retour à Marseille ce dimanche. Désormais au Stade Rennais, cette rencontre a forcément été chargée en émotion pour le gardien aux 613 matchs sous les couleurs marseillaises. Il s’est confié sur cette journée particulière et a tenu à remercier les supporters phocéens pour leur accueil.

Ce dimanche, une légende de l’Olympique de Marseille faisait son retour. Parti au Stade Rennais l’été dernier, Steve Mandanda est revenu, pour la première fois avec le maillot d’un autre club, à l’Orange Vélodrome. Une belle journée pour le joueur le plus capé de l’histoire de l’OM, avec 613 matchs disputés sous la tunique marseillaise. Au-delà du résultat positif pour son équipe (1-1), le gardien âgé de 37 ans a reçu un accueil chaleureux de la part des supporters.

Une journée particulière pour Mandanda

« Quelle journée, c’était beaucoup de sentiments partagés, d’émotions, de joie également », a confié Steve Mandanda sur Prime Vidéo . « Il y a eu cet accueil en début de match à l’échauffement, ça fait chaud au cœur. C’est pour moi quelque chose d’énorme, il n'y en a pas beaucoup qui ont vécu ça. Je veux remercier les supporters pour cet accueil, pour toutes ces années. C’est exceptionnel pour moi. J’ai passé 15 ans ici, j’ai eu des moments forts, que je ne pourrais pas oublier. J’ai changé d’équipe, mon cœur est marseillais, je suis resté ici pendant X années et quand je reviens ici, c'est émouvant, beaucoup d’émotions, mais que du bonheur et du plaisir. »

🗣️ Steve Mandanda : "Je tenais à remercier tous les supporters pour cet accueil'. Plein d'émotion, l'ancien gardien de l'@OM_Officiel est revenu sur le bel accueil que lui ont réservé les supporters à l'@orangevelodrome ce dimanche. #OM #PrimeVideoLigue1 #Ligue1UberEats pic.twitter.com/0HRBaOTsKx — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 18, 2022

« Ça a été une belle journée pour moi »