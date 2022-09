Foot - OM

Après le grand retour de Mandanda, Guendouzi envoie un message fort

Publié le 18 septembre 2022 à 18h15 par Hugo Chirossel

L’OM a lâché ses premiers points à l’Orange Vélodrome ce dimanche. Les Marseillais ont été tenus en échec par le Stade Rennais (1-1), mais cette rencontre était également l’occasion pour Steve Mandanda de faire son retour à Marseille. Mattéo Guendouzi, qui a marqué le but égalisateur, lui a dressé un beau message à l’issue de la rencontre.

Après la défaite à domicile mardi dernier en Ligue des champions face à Francfort (0-1), l’Olympique de Marseille était de retour à l’Orange Vélodrome ce dimanche pour la réception du Stade Rennais. L’OM a été tenu en échec (1-1) et a ainsi concédé ses premiers points sur terres depuis le début de la saison en championnat.

Guendouzi sur ses retrouvailles avec Mandanda

L’événement marquant de cette rencontre était forcément le retour de Steve Mandanda. Ce dernier a joué pour la première fois à l’Orange Vélodrome en portant le maillot d’une autre équipe. Auteur du but égalisateur, Mattéo Guendouzi s’est exprimé sur ses retrouvailles avec son ancien coéquipier. « J’ai parlé avec lui en plus hier soir. Je l’ai eu en FaceTime. Il m’a dit « c’est impossible que tu marques contre moi ». Ça me fait un peu de la peine que ça soit contre Mandanda, mais c’est du football », a-t-il confié au micro de Prime Vidéo .

« C’est vraiment une légende de ce club »