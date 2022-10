Foot - OM

OM : Un miracle en vue à Marseille ?

Publié le 12 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Après une défaite pour le moins inattendue face à Ajaccio (1-2), l'OM a rendez-vous à Lisbonne pour affronter le Sporting CP. Forts de leur victoire à l'aller, les Marseillais pourraient réaliser un incroyable miracle en ralliant les huitièmes de finales de la Ligue des Champions après avoir très mal débuté leur campagne européenne.

C'est de la pire des manières que l'OM aborde la confrontation retour face au Sporting CP en Ligue des Champions. En effet, les Olympiens se sont inclinés sur leur pelouse face à la lanterne rouge de Ligue 1 Ajaccio ce samedi (1-2). Néanmoins, ils possèdent un avantage psychologique considérable sur leurs adversaires de mercredi car ils les ont renversés la semaine passée. Si l'OM venait à l'emporter, l'optique d'un miracle serait de plus en plus grande.

L'OM n'est pas mort

Avec deux revers consécutifs face à Tottenham et l'Eintracht Francfort, l'OM ne devait pas se rater face au Sporting CP mardi dernier. Après une entame catastrophique, les joueurs d'Igor Tudor ont bénéficié des nombreuses erreurs du portier lisboète Adan afin de renverser la situation. L'OM a enfin renoué avec le succès en Ligue des champions et s'est donné le droit de rêver pour la suite.

La qualification est encore possible