OM : Marseille jubile, Riolo calme tout le monde

Publié le 6 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Alors que les Marseillais se réjouissent d'avoir enfin renoué avec le succès en Ligue des champions, Daniel Riolo rappelle que la prestation de l'OM est loin d'être suffisante que sans l'aide du gardien du Sporting CP, le score aurait été différent.

Après deux défaites de suite, l'OM n'avait plus le choix et devait s'imposer contre le Sporting CP mardi soir. Malgré un début de match catastrophique, le club phocéen a finalement inversé la tendance pour s'imposer (4-1) et reprendre espoir pour une qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais Daniel Riolo n'est pas pour autant rassuré comme il l'a confié au micro de l' After Foot .

«C’était un cauchemar»

« L’OM n’a pas pris qu’un but d’entrée. L’OM a été absolument dépassé à peu près partout. Techniquement, mentalement, dans l’approche du match… Pendant certes peu de temps mais c’était un cauchemar. L’OM était parti pour perdre ce match parce que tout simplement, c’est une équipe inférieure au Sporting. Il arrive parfois ce qui peut se passer dans le foot, parce que ce sport propose des scénarios complètement dingue, et c’est ce qui s’est passé. Il y a un gardien qui a massacré le match. L’OM en a profité et c’est très bien. Tant mieux, ils se relancent mais derrière cette grande victoire importante qui te replace même si t’es toujours dernier, il y a a encore deux matchs à l’extérieur à Lisbonne et à Francfort puis recevoir Tottenham. Ce n’est pas simple dans ce qu’il reste à faire. Mais tu as un espoir et parfois le foot te permet d’y croire », assure-t-il.

