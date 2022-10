Foot - OM

OM : À Marseille, Guendouzi met tout le monde d’accord

Publié le 16 octobre 2022 à 12h00

Hugo Chirossel

Après une première année en prêt, Mattéo Guendouzi a été définitivement transféré à l’OM en fin de saison dernière. Malgré le départ de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain de 23 ans prends de plus en plus d’importance dans le vestiaire marseillais avec Igor Tudor. Joueurs, entraîneur ou président, tout le monde s’accorde à rappeler à quel point il est important pour le club.

Au moment du départ de Jorge Sampaoli, on pouvait se demander ce qu’il allait advenir de Mattéo Guendouzi. Ce dernier avait une relation particulière avec l’entraîneur argentin et même s’il n’est plus là, l’international français reste dans la lignée de ses performances de la saison dernière cette année. Capitaine lorsque Dimitri Payet et Valentin Rongier ne sont pas sur le terrain, le joueur âgé de 23 ans est déjà un des patrons de cette équipe.

« Il prend de l’ampleur au sein de l’équipe »

« Il est très important par la parole et ses qualités. Il prend de l’ampleur au sein de l’équipe », confiait Amine Harit à son sujet, des propos relayés par La Provence . Pablo Longoria de son côté estime que Mattéo Guendouzi est « toujours présent dans les matchs importants et les joue avec une personnalité qui lui permet de devenir de plus en plus un joueur collectif. Il a pris conscience de son importance sur ce plan et s’est encore amélioré cette saison . »

« Je mérite tout ce qui m’arrive »