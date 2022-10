Foot - OM

OM : Alexis Sanchez en conflit avec une star du PSG ? La réponse

Publié le 16 octobre 2022 à 16h00

Arnaud De Kanel

Lors de son arrivée au Barça, Alexis Sanchez était en concurrence directe avec Lionel Messi qu'il retrouvera ce soir lors du Classique opposant le PSG à l'OM. Le Chilien redoublait d'efforts aux entrainements pour gagner sa place et la presse espagnole faisait écho d'une rivalité entre les deux hommes. La réalité est tout autre.

Avant de signer à l'OM, Alexis Sanchez est passé par les plus grands clubs européens dont le Barça. En Catalogne, il a du batailler pour gagner sa place car il y retrouvait un certain Lionel Messi, actuellement au PSG. La volonté farouche de Sanchez lui a permis de gagner le respect de la Pulga malgré le fait qu'ils soient en concurrence.

La détermination de Sanchez

« Après chaque entraînement, Alexis s'entraînait à tirer des coups francs pendant une demi-heure, même s'il savait que le week-end c'était Leo qui les tirait. Tous les joueurs qui arrivent dans une équipe où évolue Leo savent qu'il sera toujours la première option. C'est normal de chercher à donner le ballon au meilleur joueur du monde. Mais si Leo était marqué, Alexis était la seconde option » se remémore l'ancien préparateur physique du Barça Elvio Paolorosso dans les colonnes de L'Equipe .

Sanchez a gagné le respect de Messi