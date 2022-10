Foot - OM

OM : Harcèlement, enquête... Ces terribles révélations sur l'ambiance à l'OM

Publié le 20 octobre 2022 à 14h10

Thibault Morlain

Depuis le début de la saison, l'OM montre un très beau visage sur le terrain. D'un point de vue sportif, le club phocéen connait donc une belle période. Pour autant, cela contraste grandement avec le climat qui serait délétère en interne. Comme révélé par L'Equipe ce jeudi, l'ambiance serait terrible à l'OM.

Entre le sportif et l'extra-sportif, tout est totalement différent à l'OM. En effet, sur le terrain, le club phocéen est sur une bonne dynamique et les résultats sont au rendez-vous. En revanche, en interne, la situation est plus complexe en témoigne notamment la demande de Frank McCourt à Pablo Longoria qui doit réaliser 19M€ d'économies dans l'extra-sportif.

Mercato - OM : Longoria va faire une énorme victime en interne https://t.co/4Ga0qBpsuD — le10sport (@le10sport) October 20, 2022

Des cas de harcèlement moral

Et comme l'explique L'Equipe ce jeudi, cela n'aurait clairement pas arrangé le climat en interne à l'OM. Selon les informations du quotidien sportif, l'ambiance serait terrible au sein des bureaux marseillais. D'ailleurs, plusieurs cas présumés de harcèlement moral auraient même été signalés.

Une enquête lancée en interne 2

Les conditions de travail semblent donc délétères à l'OM. Et c'est en ce sens qu'une enquête aurait été lancée en interne. En effet, à l'occasion de la dernière réunion du CSE, le 21 septembre dernier, une enquête sur la santé et les conditions de vie au travail a été réclamée. On attend désormais les résultats...